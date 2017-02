Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Magazin Meine Hits - Frank Zander D 2016 Stereo 16:9 Merken Was würde Frank Zander spielen, wäre er Musikchef von GoldStar TV? Diese Frage wird in der Reihe "Meine Hits" beantwortet. Der Berliner Kultmusiker, der am 4. Februar seinen 75. Geburtstag feiert, stellt eine Stunde seine ganz persönlichen Lieblingssongs zusammen. Von der ersten Liebe bis zum ersten Charterfolg - Frank Zander lässt nichts aus und kommentiert die Playlist seines Lebens wie immer überaus treffend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Hits