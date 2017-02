Sky Comedy 22:00 bis 23:40 Actionfilm Taxi 4 F 2007 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Panik in Marseille: Den trotteligen Polizisten der Hafenstadt ist ein belgischer Superschurke entkommen, der eigentlich nach Afrika ausgeliefert werden sollte. Stattdessen plant er nun einen großen Coup in Monaco. Taxifahrer Daniel Morales (Samy Naceri) muss kräftig auf die Tube drücken, um seinen Copkumpel Emilien zu unterstützen. - Teil 4 der irrwitzigen Actionkomödie aus der Feder von Erfolgsproduzent Luc Besson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samy Naceri (Daniel Morales) Frédéric Diefenthal (Émilien Coutant-Kerbalec) Bernard Farcy (Commissaire Gibert) François Damiens (Serge) Emma Sjöberg-Wiklund (Petra) Jean-Luc Couchard (Der Belgier) Edouard Montoute (Alain) Originaltitel: Taxi 4 Regie: Gérard Krawczyk Drehbuch: Luc Besson Kamera: Pierre Morel Musik: Tefa, Masta, Weallstar-Da. Octopusss Altersempfehlung: ab 12