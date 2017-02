Beate Uhse TV 00:25 bis 00:55 Erotik Das Yoga Studio Sonnengruß D, E 2017 Stereo 16:9 Merken Beate-Uhse.TV lädt ein zu erotischen Yoga-Sessions. Ein entspannter Körper ist die beste Grundlage für sinnliche Begegnungen. In fünf Folgen machen wir Lust auf eine Reise zu sich selbst und in die erogenen Zonen des Partners. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Yoga Studio Regie: Franck Lentini Altersempfehlung: ab 18

