Sky Nostalgie 06:00 bis 07:45 Komödie Die Jungfrau auf dem Dach USA 1953 SW 20 40 60 80 100 Merken New York: Der junge Architekt Don (Hardy Krüger) verliebt sich in die hübsche Patty (Johanna Matz). Doch die junge Frau hat zwar ein loses Mundwerk, ist aber prinzipientreu und somit eine harte Prüfung für den Casanova. Dons Nachbar David (Johannes Heesters), ein Mann in den besten Jahren, verguckt sich ebenfalls in das erfrischend natürliche Mädchen. Nun steht Patty nicht nur vor der Qual der Wahl, sondern auch kurz davor, ihre Prinzipien über den Haufen zu werfen. - Kassenknüller der 50er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Matz (Patty O'Neill) Johannes Heesters (David Slader) Hardy Krüger (Donald Gresham) Dawn Addams (Cynthia Slader) Siegfried Rumann (Michael O'Neill) Fortunio Bonanova (TV Ansager) Gregory Ratoff (Taxi Fahrer) Originaltitel: Die Jungfrau auf dem Dach Regie: Otto Preminger Drehbuch: F. Hugh Herbert, Carl Zuckmayer Kamera: Ernest Laszlo Musik: Herschel Burke Gilbert Altersempfehlung: ab 6

