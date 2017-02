National Geographic 05:55 bis 06:15 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Robin Hood GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Er ist einer der ersten Superhelden der Geschichte: Robin Hood. Seit Jahrhunderten geistert die Sage von dem edlen Räuber, der den Reichen nimmt, um es den Armen zu geben, durch die Köpfe. Jüngste historische Erkenntnisse scheinen nun die These zu belegen, dass der legendäre sächsische Freischärler im Kampf gegen die normannischen Unterdrücker tatsächlich gelebt hat. Schicht für Schicht legten die Forscher die Quellen des Mythos frei und gewannen so klare Sicht auf Fakten und Fiktion. "Mystery Files" begleitet sie bei ihrer spannenden Arbeit und zeigt, wie uralte Manuskripte und archäologische Funde dem historischen Robin Hood Gestalt verleihen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files

