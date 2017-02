TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Fair Play USA 2000 16:9 Merken Bei einem gemeinsamen Spieleabend muss Doug feststellen, dass Carrie schummelt. Vollkommen entsetzt will er sie zur Rede stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Marc C. Sedaka