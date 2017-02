National Geographic Wildlife 22:30 bis 23:20 Dokumentation Shark Alley: Jagdrevier der Haie SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die sogenannte "Shark Alley", die Straße der Haie vor der Küste Südafrikas, gehört zu den faszinierendsten Naturregionen der Erde. Warum sich in den Monaten Mai bis Juli gerade hier so viele Haie tummeln, liegt auf der Hand: Das Nahrungsangebot ist einfach überwältigend. Millionen und Abermillionen von Sardinen kommen zum Laichen hierher. Und das lockt die Haie an. Nirgendwo sonst ist für sie der Tisch so üppig gedeckt wie an dieser Stelle, wo Atlantik und Indischer Ozean zusammenfließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Alley