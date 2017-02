TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Strahlende Überraschung USA 1977 Merken Der Atomingenieur Bigelow stirbt bei einem schweren Verkehrsunfall. Sein vorbestrafter Fahrer Ray Sanchez kommt wegen Mordes vor Gericht, weil bei ihm Kokain gefunden wurde und er unter Drogeneinfluss stand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) James Wainwright (Arthur Lanz) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Corey Allen Drehbuch: Rudolph Borchert Kamera: Vincent Martinelli, Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12