ARTE 22:30 bis 23:20 Mysteryserie Fortitude GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Odegard befindet sich gerade auf dem Festland, um mit den Investoren für ihr Gletscher-Hotel zu sprechen, als sie einen dringenden Anruf aus Fortitude erhält: Es gab wieder einen Vorfall. Dr. Allerdyce wurde angegriffen und ringt um ihr Leben, während Shirley vermisst bleibt. Odegard erhofft sich Sondereinsatzkräfte vom Festland, um die mysteriösen Fälle lösen zu können, doch vergeblich. Morton und Dan verhören Markus, der als Erster am Tatort war, doch er sieht nicht verdächtig aus. Währenddessen wird Shirley im Supermarkt liegend von der Polizei gefunden. Sie ist tot. Als die zwei jungen Polizistinnen aufsehen, steht Carrie vor ihnen. Ronnie erwacht nahe Fortitude im Eis. Seine Tochter ist nirgends zu sehen, und seine Blutvergiftung lässt ihn immer schwächer werden. Morton untersucht Shirleys toten Körper und stellt fest, dass sie an einem Herzinfarkt gestorben sein muss. Er deutet an, dass die Anstrengungen möglicherweise dem Angriff auf ihre Mutter zuzuschreiben sind, doch auf die gefährliche Theorie will sich niemand einlassen. Die Stimmung in Fortitude bleibt weiter angespannt, und wilde Verdächtigungen machen die Runde. Als Frank von der Theorie eines anderen Mörders hört, ist er hocherfreut und hofft, dass Liam doch unschuldig ist. Jules glaub ihm nicht, also bricht Frank in Markus' Haus ein, um nach Beweisen zu suchen, und findet seltsame Fotos. Eric versucht sich seiner Frau wieder anzunähern, doch Odegard verlässt ihn. Ronnie stolpert derweil im Delirium zurück nach Fortitude und schafft es bis in sein Haus. Dort angekommen, wird er angegriffen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Gouverneurin Odegard) Richard Dormer (Dan Anderssen) Verónica Echegui (Elena Ledesma) Nicholas Pinnock (Frank Sutter) Jessica Raine (Jules Sutter) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Michael Gambon (Henry Tyson) Originaltitel: Fortitude Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Ben Richards Kamera: Wojciech Szepel Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12