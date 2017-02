3sat 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mangelware Blut D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Blutkonserven sind knapp, nicht erst seit den Skandalen um verseuchte Blutspenden. Forscher experimentieren deshalb sogar mit Wattwürmern und Stammzellen, um Blut künstlich herzustellen. Laut WHO werden jährlich rund 75 Millionen Blutspenden benötigt, für Deutschlands Patienten müssen täglich etwa 18 000 Blutspenden verfügbar sein. Doch nur etwa drei Prozent der Menschen spenden regelmäßig Blut zu wenig, um den Bedarf an Blutkonserven zu decken. Das Lebenselixier ist eine Mangelware. Skandale um verseuchte Blutspenden in Frankreich und Deutschland haben in der Vergangenheit viele Menschen verunsichert. Die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft kommen hinzu. Auf lange Sicht werden immer mehr ältere Menschen Transfusionen benötigen - immer weniger junge Blutspender werden dieses Blut liefern können. Wissenschaftler und Ärzte gehen ganz unterschiedliche Wege, um das Problem in den Griff zu bekommen. Während Mediziner an einer Züricher Klinik durch das Patient Blood Management, einem effizienteren Einsatz von Transfusionen, die Anzahl der benötigten Blutkonserven um die Hälfte reduzieren konnten, suchen Forscher wie Franck Zal in der Bretagne nach völlig neuen Ansätzen. Mit seiner Idee, einen Blutersatz aus Wattwürmern zu gewinnen, sorgt der Biologe weltweit für Aufsehen. Das Hämoglobin der Wattwürmer ähnelt zu 95 Prozent dem des Menschen die Tests an Tieren haben bisher keine Abstoßreaktionen gezeigt, wie das beim Vermischen verschiedener menschlicher Blutgruppen der Fall sein kann. Andere Forscher in England und Deutschland versuchen, Blut aus Stammzellen zu erzeugen oder das Lebenselixier komplett künstlich herzustellen. Auch hier konnten Substanzen bereits erfolgreich auf Mäuse übertragen werden und in diesem Jahr stehen erste Tests am Menschen bevor. Die Dokumentation "Mangelware Blut" begleitet die Wissenschaftler und zeigt die aktuellen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Herstellung von künstlichem Blut auf. Welche Chancen und Risiken bringt eine Produktion von Kunstblut mit sich? Redaktionshinweis: In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um jeweils 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel über ein verwandtes Thema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mangelware Blut