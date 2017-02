ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Gehörlos - Leben mit der Stille Gehörlos - Leben mit der Stille D 2017 16:9 Merken Anke Klingemann ist von Geburt an gehörlos. Heute ist sie Sozialpädagogin und Fernsehmoderatorin. Wöchentlich tritt sie in der ARD Sendung "Sehen statt Hören" auf, ein besonderes Angebot für Nicht-Hörende, das auch der WDR samstags ausstrahlt. Anke Klingemann setzt sich dafür ein, hörende und nichthörende Menschen zusammen zu bringen. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wo die Teilhabe von Gehörlosen in unserer Gesellschaft gut funktioniert und wo nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen