TNT Film 20:15 bis 22:10 SciFi-Film District 9 USA, NZ, CDN, SA 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Außerirdische auf der Erde gelandet sind und in einen Slum am Stadtrand von Johannesburg verbannt wurden, lüftet ein Mann das Geheimnis der extraterrestrischen Waffentechnologie. Bei seiner Flucht durch eine außerirdische Barackenstadt erfährt er am eigenen Leib, was es heißt, der letzte Außenseiter auf dem eigenen Planeten zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Wikus Van De Merwe) David James (Koobus Venter) Jason Cope (Christopher Johnson) Nathalie Boltt (Sarah Livingstone) Sylvaine Strike (Dr. Katrina McKenzie) William Allen Young (Dirk Michaels) Nick Blake (Francois Moraneu) Originaltitel: District 9 Regie: Neill Blomkamp Drehbuch: Neill Blomkamp, Terri Tatchell Kamera: Trent Opaloch Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16