TNT Film 06:00 bis 07:55 Drama Menschen im Hotel USA 1932 20 40 60 80 100 Merken In einem eleganten Berliner Hotel ist Madame Grusinskaya (Greta Garbo) zu Gast. Der Ruhm der einst gefeierten Primaballerina ist verblasst, die Einsamkeit hat sie eingeholt. Da dringt Baron von Gaigern (John Barrymore), der dauernd in Geldnöten steckt, in ihr Zimmer ein. Er will die Perlen der Diva stehlen, hat sich aber dazu einen sehr ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht: Die Künstlerin will sich gerade das Leben nehmen. Mit der Würde eines Mannes, der auch in Schlafzimmern von Damen sicher seinen Weg findet, hält der Baron Madame Grusinskaya von ihrem Vorhaben ab, indem er sich als Verehrer ausgibt. Die schöne Lüge entzückt die Primadonna. Sie verliebt sich in den stattlichen Mann. Ihre Depressionen sind wie weggewischt. Sie will wieder arbeiten. Und mit ganz anderen Augen sieht sie plötzlich auch die Umwelt in ihrem Luxushotel. Dazu gehören der schwerkranke Angestellte Kringelein (Lionel Barrymore), der einmal ein richtiger Herr sein möchte, sein ehemaliger Arbeitgeber, der ehrgeizige Generaldirektor Preysing (Wallace Beery), und die junge Hotelstenotypistin (Joan Crawford), Flämmchen genannt. In der Folge will Baron von Gaigern den unsympathischen Preysing bestehlen und wird von diesem ohne Skrupel erschlagen. Flämmchen beobachtet alles. Die Polizei verhaftet Preysing, der tote Baron wird abtransportiert. Madame Grusinskaya ahnt nichts von alledem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greta Garbo (Madame Grusinskaya) John Barrymore (Baron von Gaigern) Joan Crawford (Flämmchen) Wallace Beery (Preysing) Lionel Barrymore (Kringelein) Jean Hersholt (Senf) Robert McWade (Meierheim) Originaltitel: Grand Hotel Regie: Edmund Goulding Drehbuch: Vicki Baum Kamera: William Daniels Musik: William Axt, Charles Maxwell Altersempfehlung: ab 16

