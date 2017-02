BR Fernsehen 01:55 bis 03:25 Komödie Von ganzem Herzen D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Medizinerin Dr. Dr. Hannah Blacher und der Schriftsteller Arthur Chalimar könnten gegensätzlicher kaum sein: Sie eine ebenso renommierte wie pedantische Kardiologin, er ein exzentrischer Künstler. Wie der Zufall es will, wohnen die strenge Herzspezialistin und der schnoddrige Bestsellerautor im selben Hotel, und zwar Tür an Tür. Keine Frage, dass es schon bald zu Reibereien kommt. Gegensätze, so besagt ein Sprichwort, ziehen sich an. Bei der strengen Kardiologin Dr. Dr. Hannah Blacher und dem lässigen Bestsellerautor Arthur Chalimar scheint sich diese Weisheit jedoch nicht zu bestätigen: Schon bei ihrer ersten, zufälligen Begegnung auf dem Baden-Badener Flughafen ist es nicht Liebe, sondern vielmehr Antipathie auf den ersten Blick. Während die renommierte Medizinerin in der Stadt ist, um an einem Kongress teilzunehmen und sich als Leiterin eines neuen Herzforschungszentrums zu bewerben, möchte Chalimar in dem beschaulichen Kurort seinen neuen Roman schreiben. Und wie der Zufall es will, steigen die beiden nicht nur im selben Hotel ab, sondern wohnen auch noch Tür an Tür. So dauert es nicht lange, bis es zwischen der pedantischen Medizinerin und dem exzentrischen Künstler zu einem turbulenten Kleinkrieg kommt. Während Hannah ihren Zimmernachbarn auf den Mond wünscht, versucht ihre Tochter Luisa mit allen Mitteln, an ein Interview mit dem Starautor heranzukommen - denn die Studentin will viel lieber Journalistin werden als in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. In dieser Situation kommt es Luisa gerade recht, dass Chalimar eine künstlerische Faszination für ihre disziplinierte und prinzipientreue Mutter entwickelt hat, die so ganz anders ist als er selbst. Nicht nur das: Er will die ahnungslose Hannah sogar als Inspirationsquelle für seinen neuen Roman "Die Drachenfrau" nutzen. Die widerspenstige Hannah lässt den gewieften Hallodri gehörig auflaufen. Mit "Von ganzem Herzen" hat Berno Kürten ("Kein Geld der Welt") eine pfiffige Romantik-Komödie inszeniert. In den Hauptrollen sind Gudrun Landgrebe ("Störtebeker") und Christian Kohlund ("Das Traumhotel") als ungleiches Traumpaar zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gudrun Landgrebe (Hannah Blacher) Christian Kohlund (Arthur Chalimar) Luise Bähr (Luisa Blacher) Patrick Güldenberg (Jerome) Thomas Kügel (Dr. Watzmann) Fanny Stavjanik (Carla) Arnfried Lerche (Rezeptionist) Originaltitel: Von ganzem Herzen Regie: Berno Kürten Drehbuch: Berno Kürten Kamera: Konstantin Kröning Musik: Maurus Ronner

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 379 Min. Der Pate II

Krimi

ARTE 00:10 bis 03:25

Seit 189 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 109 Min.