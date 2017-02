Silverline 01:50 bis 03:30 Krimi Election HK 2005 20 40 60 80 100 Merken Die Triade der Wo Shing, die älteste Triade in Hongkong, will ein neues Oberhaupt für den Thrillernellen Geheimbund wählen. Die Ältesten treffen sich, um den geeigneten Gangster zu bestimmen. Ihr Favorit ist Lok, ein umsichtiger und weiser Vertreter seiner Zunft. Doch auch der psychopatische Big D meldet seine Ansprüche auf den Vorsitz an, ein Ziel, dass er mit allen Mitteln verfolgt. So kommt es zu einem erbitterten Machtkampf zwischen den zwei Rivalen - ein Machtkampf, der gegen alle Sitten und Gebräuche der Triaden verstößt, da man normalerweise bedacht ist, interne Streitigkeiten durch Verhandlungen zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Yam (Lam Lok) Tony Leung Ka Fai (Big D) Louis Koo (Jimmy Lee) Nick Cheung (Jet) Ka Tung Lam (Kun) Cheung Siu-fai (Mr. So) Suet Lam (Big Head) Originaltitel: Hak se wui Regie: Johnnie To Drehbuch: Yau Nai-hoi, Yip Tin-shing Kamera: Cheng Siu-Keung Musik: Lo Tayu Altersempfehlung: ab 18

