Silverline 22:10 bis 23:55 Fantasyfilm Re-Cycle THAI, HK 2006

Die junge Autorin Tsui ist der neue Star am Bestsellerhimmel und besonders beliebt wegen ihrer brillanten Romane. Als sie beschließt, eine Geschichte über spirituelle Welten und übernatürliche Kräfte zu schreiben, will ihr einfach kein passender Stoff dazu einfallen. Frustriert verwirft sie das Projekt und löscht die entsprechenden Daten von ihrem Computer. Bald darauf beschleiche sie immer wieder merkwürdige Illusionen und die Visionen, die sie beschrieb, scheinen Wirklichkeit zu werden. Tsui gerät in eine Welt, die sie sich in ihren schlimmsten Träumen nicht hätte vorstellen können.

Schauspieler: Angelica Lee (Tsui Ting-Yin (as Lee Sinje)) Pou-Soi Cheang (The director of 'My Love') Lawrence Chou (Lawrence) Viraiwon Jauwseng (Yuk Ling) Siu-Ming Lau (Old Man) Originaltitel: Re-cycle Regie: Oxide Pang Chun, Danny Pang Drehbuch: Cub Chin, Sam Lung, Oxide Pang Chun, Danny Pang, Thomas Pang Musik: Payont Permsith Altersempfehlung: ab 16