RTS Un 23:35 bis 01:40 Sonstiges Bird People F 2014 Stereo Merken En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme de chambre de l'hôtel, qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son existence basculer à la suite d'un événement surnaturel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Charles (Gary Newman) Anaïs Demoustier (Audrey Camuzet) Roschdy Zem (Simon) Taklyt Vongdara (Akira) Geoffrey Cantor (Allan) Camélia Jordana (Leila) Radha Mitchell (Elisabeth Newman) Originaltitel: Bird People Regie: Pascale Ferran Drehbuch: Guillaume Bréaud, Pascale Ferran Musik: Béatrice Thiriet

