Niederlande 2 20:25 bis 21:10 Sonstiges Krabbé zoekt Picasso Het leven krijgt kleur NL 2017 HDTV Merken Het werk van Pablo Picasso leest als een dagboek. De liefde voor Fernande Olivier zorgt voor optimistisch werk met veel roze. Hij ontmoet in Parijs zijn weldoenster Gertrude Stein, die veel werk koopt en hem in contact brengt met beroemde schrijvers en kunstenaars. Tijdens een romantische zomer met Fernande in de Spaanse bergplaats Gósol ontdekt hij het Iberische oranje, maar ook een abstractere -maskerachtige- manier van werken. Dit is onder andere terug te zien in het schilderij 'Demoiselles d'Avignon', dat destijds werd verguisd maar inmiddels als een van de grootste werken ooit wordt beschouwd. Jeroen Krabbé reist naar Parijs, Gósol en Barcelona om deze bruisende periode in het leven van Picasso onder de loep te nemen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen Krabbé Originaltitel: Krabbé zoekt Picasso