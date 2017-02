ZDF neo 03:10 bis 03:55 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 2 Gestern gibt es nicht USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ethan sucht mit Hilfe von Beverly nach Hinweisen für den Tod des Secret Service Agenten Bill Evans. Von ihr erfährt er, dass Bill und Beverly vor hatten, aus Wayward Pines zu fliehen. Als er zufällig auf Kate trifft - die zweite der vermissten Kollegen - erkennt er sie nicht wieder. Sie hat in Wayward Pines ein neues Leben begonnen und scheint um Jahre gealtert zu sein. Zudem findet Ethan an der Leiche seines Kollegen Bill einen bedeutenden Hinweis. Es handelt sich um einen Notizblock mit Fluchtmöglichkeiten aus der Stadt. Doch werden diese für ihn nützlich sein? Theresa und Ben entscheiden sich, ihre Suche nach Idaho zu verlegen. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Carla Gugino (Kate Hewson) Toby Jones (Dr. Jenkins) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Reed Diamond (Harold Balinger) Tim Griffin (Adam Hassler) Charlie Tahan (Ben Burke) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Amy Vincent Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16

