RTS Deux 03:15 bis 03:50 Sonstiges RTS Info CH Stereo Merken RTS Info en continu, une boucle d?information vidéo composée des principaux rendez-vous d?actualité et de sport de la radio, de la télévision et du multimédia de la RTS. Regarder, en direct ou en différé, la vidéo du Journal du Matin de La Première, les rubriques L?invité de la rédaction, Sonar et Factuel, la revue de presse ou encore les flashs horaire filmés de la radio. Retrouver les trois journaux tv (12h45, Couleurs Locales et 19h30), des extraits des émissions sportives, les dernières infos de la rédaction sous forme de vidéos textes courts, ainsi que l?inforoute, la météo? Le tout réuni dans une seule et même boucle vidéo, disponible sur Internet 24h sur 24 et réactualisée tout au long de la journée par une équipe rédactionnelle dédiée. C?est ce que propose RTS Info en continu. Outre les 3 journaux quotidiens, RTS Info en continu intégrera des éléments de Mise au Point, de Toutes Taxes Comprises, des émissions de sport ainsi que d?autres magazines de la RTS. «Il nous sera par ailleurs possible d?y diffuser des événements en direct», se réjouit le chef du projet, le journaliste Jean-Baptiste Flamand. «Et dès qu?un sujet d?actualité sera prêt, nous pourrons le diffuser sur cette plate-forme d?information en continu», poursuit-il. RTS Info en continu est disponible sur le site RTS.ch, sur smartphones et tablettes grâce à l?application PLAY RTS. Elle sera par ailleurs diffusée chaque jour de la semaine de 7h à 7h30 sur RTS Un pour la diffusion en direct du Journal du Matin de La Première. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: RTS Info

