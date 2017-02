ZDF 01:45 bis 03:10 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Der Wolf im Schafspelz DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer Müllverbrennungsanlage wird das russische Au-pair-Mädchen Beata tot aufgefunden. Da es keinerlei brauchbare Hinweise auf den Mörder gibt, verhängt Bisgaard zunächst eine Pressesperre. Während Schaeffer im Begriff ist, sich von Benedicte scheiden zu lassen, lernt Katrine in einer Bar den erfolgreichen Anwalt Simon kennen, verliebt sich in ihn und glaubt, endlich den richtigen Partner gefunden zu haben. Der Fall erscheint dann doch in der Zeitung, und Bisgaard beschuldigt Schaeffer, geplaudert zu haben. Schaeffer knöpft sich den zuständigen Journalisten vor und ihm wird klar, dass vermutlich der Täter selbst die Presse eingeschaltet hat. Ein erster Versuch, das Handy des anonymen Anrufers zu orten, schlägt fehl. Der Mörder überlistet sie immer wieder und scheint Freude daran zu haben, mit den Ermittlern zu spielen. Schaeffer erkennt darin das sogenannte "Nachtatverhalten": Dem Täter geht es vermutlich nicht ums Töten an sich, sondern um Kontrolle und das Gefühl der Omnipotenz. Kurz darauf wird das nächste Opfer, die alleinstehende Lehrerin Lone Engelbrecht, ermordet aufgefunden. Vermutlich hat sie den Mörder im Internet kennengelernt, wo er unter dem Namen Nikolaj mit ihr kommunizierte. Die Pathologin Mia feiert ihren Geburtstag mit Freunden und Kollegen im Präsidium und lädt dazu auch Katrines neuen Freund Simon ein. Ihm gelingt es, das Kollegium mit seinem Charme zu fesseln. Schaeffer ist entsetzt, als er Hinweise findet, die Simon als Täter infrage kommen lassen. Er versucht, mit Katrine zu reden, die aber glaubt, dass er nur eifersüchtig ist. Als Simon mit ihr ein paar Tage später einen Überraschungsausflug macht, sieht sich auch Katrine mit dem Gewaltpotenzial von Simon konfrontiert. Aber: Ist er auch der Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Jakob Cedergren (Thomas Schaeffer) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molberg) Lærke Winther (Mia Vogelsang) Iben Dorner (Benedicte Schaeffer) Benjamin Brüel von Klitzing (Johan Schaeffer) Originaltitel: Den som dræber Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: Morten Dragsted, Siv Rajendram Eliassen Kamera: Magnus Nordenhof Jønck Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 218 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 133 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 83 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 58 Min.