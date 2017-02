ZDF 23:15 bis 00:00 Magazin Der Deutsche Fernsehpreis 2017 Leute heute spezial D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Deutsche Fernsehpreis 2017 wurde am heutigen Tag in Düsseldorf vergeben. Das ZDF übeträgt nicht live, aber zeigt am Abend in einer "Leute heute"-Spezialausgabe die Highlights der Preisverleihnung. Moderiert wird die Veranstaltung von Barbara Schöneberger. Karen Webb präsentiert zudem Eindrücke vom roten Teppich und führt Interviews mit den frisch gekürten Preisträgern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karen Webb Originaltitel: Leute heute spezial

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 218 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:12

Seit 69 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:00 bis 09:30

Seit 68 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:30

Seit 38 Min.