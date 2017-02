Das Erste 20:15 bis 21:45 Komödie Dimitrios Schulze D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Starke Typen, coole Dialoge



Das Erste traut sich was: Setzt in Zeiten gedeihender Xenophobie einen knallbunten Farbtupfer in seine Krimiwelt am Donnerstagabend. "Dimitrios Schulze" ist, was sein Name sagt: Grieche. Beziehungweise Deutscher. Äh, also: Migrations-Mannheimer. Oder so. Und Anwalt. Mit griechischen Wurzeln. Ach, egal: Er ist einfach ein Typ.



Dieser "Dimi lebt überall, wo es Kieze gibt. Menschen wir er kommen zum Glück überall in Deutschland vor", so Drehbuchautor Fred Breinersdorfer, selbst Jurist und seit "Anwalt Abel" ausgewiesener Spezialist darin, Juristerei und Krimi elegant zusammenzuführen.



Daumen drücken für eine Fortsetzung



Ganz in der Tradition von "Liebling Kreuzberg" geht sein Dimitrios Schulze einem ausgeprägten Faible für Gerechtigkeit nach. Trickst die klauende Junkie-Braut Samira aus dem Knast, haut die Bauleiterin Alexa Livrova raus, als sie zu Unrecht beschuldigt wird. Und gerät selbst ins Visier des übereifrigen Polizisten Sultan Cakmak.



Ein buntes Völkchen ist in diesem Film versammelt, aus dem vielleicht (hoffentlich!) mal eine Reihe wird. Wer hier wie heißt, woher kommt oder was glaubt, spielt keine Rolle. Wir sehen Menschen auf der Suche nach Glück. Menschen mit gutem Kern. Dimi-Darsteller Adam Bousdoukos über seine Rolle: "Dimitrios ist überzeugt davon, dass in den Leuten, die Scheiße gebaut haben,immer etwas Gutes schlummert." Wenn es einer entdeckt, dann Dimi. Regisseur Cüneyt Kaya sorgt für "skurrile Momente und die nötige Achtsamkeit". Ungewöhnliche Mischung. Aber die Mischung macht’s. Nicht nur im Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Bousdoukos (Dimitrios Schulze) Kida Khodr Ramadan (Sultan Cakmak) Despina Pajanou (Helena Schulze) Eleonore Weisgerber (Dr. Eszter Petöfi) Gizem Emre (Samira el Fani) Burak Yigit (Yasser Abacki) Zodwa Selele (Abeo) Originaltitel: Dimitrios Schulze Regie: Cüneyt Kaya Drehbuch: Fred Breinersdorfer Kamera: Ralf Noack Musik: Patrick Reising, Francesco Wilking