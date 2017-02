ZDFinfo 05:25 bis 06:15 Dokumentation Mission X - Sieg über den Höllenberg D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Hunderte Menschen nahmen am 9. Februar 1875 an der Einweihung des Hoosac-Tunnels teil, für den US-Bundesstaat Massachusetts damals das langersehnte, wirtschaftliche Tor nach Westen. Der Tunnel war mit einer Länge von etwa acht Kilometern damals der längste Tunnel der Welt. Während seiner Bauzeit füllten jedoch die politischen Intrigen, die das Projekt begleiteten, und die dramatischen Unglücksfälle auf der Baustelle regelmäßig die Zeitungen. Die Dokumentation erzählt, wie sich während des Tunnelbaus am Hoosac Mountain der Schritt von der Handarbeit hin zu Sprengstofftechnik und mechanisierter Abbauarbeit vollzog und damit der Grundstein für den modernen Bergbau gelegt wurde. Der Hoosac-Tunnel wurde zum Sinnbild eines neuen Zeitalters, in dem die Eroberung des Untergrunds nicht mehr länger tödliches Risiko und mörderische Schufterei, sondern ein machbares Unternehmen bedeutete. Der Film dokumentiert außerdem mit atemberaubenden Bildern den 57 Kilometer langen Gotthard-Tunnel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mission X Regie: Christian Heynen

