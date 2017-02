MDR 05:45 bis 06:15 Dokumentation Die Spur der Ahnen Für Goebbels an der Kamera Für Goebbels an der Kamera D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Zwei brennende Fragen lassen Gotthard Schnabel nicht los. Hat sein Vater Erich im Warschauer Ghetto im Auftrag von Joseph Goebbels gefilmt? Und war er, wie Dresdner Zeitzeugen berichten, tatsächlich einer der schlimmsten Nazis der Stadt? 1944, spätabends im Wohnzimmer der Familie Schnabel in Dresden. Durch den Türspalt sieht der achtjährige Gotthard einen Film, den sein Vater im Warschauer Ghetto gedreht hat - heimlich, im Auftrag von Joseph Goebbels und getarnt als Jude - so die Familienüberlieferung. Die Bilder von den Leichen, die aus dem Fenster auf die Straße geworfen werden, lassen den Jungen nie wieder los. Für Gotthard Schnabel ist der Vater kein Nazi - im Gegenteil, er war "ein begnadeter Lehrer, der 1938 aus politischen Gründen aus dem Schuldienst entlassen wurde."Filmen und Fotografieren waren seine Leidenschaft. Dieses Bild gerät ins Wanken, als Gotthard Schnabel 2002 ein Buch mit seinen Erinnerungen an Dresden veröffentlicht. Plötzlich melden sich aufgebrachte Dresdner, die Schnabel Senior als besonders strammen, verhassten Nazi schildern, der "jeden angezeigt" und schon vor 1933 für die NSDAP gearbeitet hätte. Gotthard Schnabel schmerzt, was er hören muss. Zugleich wird ihm bewusst, wie wenig er über seinen Vater weiß. Schnabel Junior - inzwischen selbst fast 80 Jahre alt - beschließt, auf Spurensuche zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Spur der Ahnen Regie: Steffen Jindra

