FOX 03:15 bis 03:35 Comedyserie How I Met Your Mother Der Rachefeldzug USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Marshall kündigt endlich seinen Job bei der Goliath National Bank und nimmt eine unbezahlte Praktikantenstelle bei der Umweltschutzorganisation NRDC an. Lily unterstützt ihn bei all seinen Absichten, auch wenn sie nun auf eine lange geplante Reise nach Spanien verzichten muss ... Barney ist verzweifelt, dass Marshall nun nicht mehr sein Kollege bei der GNB ist. Deshalb kümmert sich Robin um ihn. Sie glaubt, dass Barney darunter leidet, wieder einmal verlassen worden zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jennifer Morrison (Zoey Pierson) Robbie Amell (Scooby) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

