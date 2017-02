NDR 20:15 bis 21:00 Magazin mareTV Die Halong-Bucht - Vietnams Felsenlabyrinth im Meer D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Halong-Bucht im Norden Vietnams ist ein Labyrinth aus Kalksteinformationen. Die über 1.900 Felsen und Inselchen ragen zum Teil mehrere Hundert Meter hoch aus dem Meer. Der Legende nach soll die Landschaft von einem Drachen erschaffen worden sein. In der Halong-Bucht haben sich viele Mythen und Traditionen erhalten, die es auf dem Festland nicht mehr gibt. In der Nähe der Insel Cát Bà liegt das größte schwimmende Dorf der Region. Über 1.000 Menschen leben hier auf dem Wasser. Es gibt einen Supermarkt, eine Schweinezucht und sogar ein Restaurant. Das junge Ehepaar Khanh und My liefert mit seinem Bambusboot alles: Lebensmittel, Benzin, Schweinefutter. Von Cát Bà stammt eine äußerst spezielle Fischsoße, für die man starke (Geschmacks-)Nerven braucht. In großen Wannen werden monatelang Fische, vermischt mit Salz und geheimnisvollen Gewürzen, fermentiert. Eine wahrhaft atemberaubende Delikatesse, beliebt bei Gourmets auf der ganzen Welt. Am Rande der Bucht wohnt Hoa in einem kleinen Dorf. Er ist Medizinmann. Bevor ein erkrankter Einwohner sich ans drei Stunden entfernte Festland aufmacht, wird erst einmal Hoa konsultiert. Auf einem Felsen gedeiht sein Allheilmittel, die Wurzel des Kaiku-Baumes, hilft gegen Durchfall, Fieber und Nackenschmerzen. Auf seinem Fischerboot hat Loc sechs lange Lichterketten gespannt, mehrere Hundert Glühbirnen mit jeweils 100 Watt. Das Innenleben seines Schiffes ist ein einziger Schaltkasten mit Technik der 1950er-Jahre. Nachts fährt Loc aufs Wasser hinaus und erleuchtet die Felsen um ihn herum taghell. Das lockt Tintenfische an. Neben dem Fischfang leben die Buchtbewohner vor allem von der Perlenzucht. Die Perle ist ein wichtiges Statussymbol in Vietnam. Die Perlen von Thanhs Zuchtfarm sind so begehrt, dass sogar einheimische Prominente hier kaufen. Fast alle Fischer-, Fracht- und Personenboote bestehen aus Bambus. Soa ist Meister im Bambusbootsbau. Jeden Monat liefert er fünf Exemplare aus. Der lange Transport über Land zum Anleger ist für ihn kein Problem: Er hat ja sein Moped. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: mareTV Regie: Steven Galling