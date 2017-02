History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede Das Entermesser USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Waffenschmiede müssen ihre Fähigkeiten zur Problemlösung einsetzen, als sie die Aufgabe erhalten, misslungene Klingen aus der letzten Staffel in voll funktionsfähige Waffen zu verwandeln. Nach einer schwierigen ersten Testrunde, fahren die verbleibenden beiden Schmiede nach Hause, um dort innerhalb von fünf Tagen ein Entermesser herzustellen. Das "Piratenschwert" wird in verschiedenen Runden eingehend getestet, bevor ein Teilnehmer zum Champion gekürt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Forged in Fire Altersempfehlung: ab 12