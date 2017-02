History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Neues Leben USA 2016 Stereo 16:9 Merken Tom versucht, das Beste aus den letzten Wochen des Winters herauszuholen. Ein unerwartetes Hindernis bringt ihn und seinen Bruder jedoch an einen Tiefpunkt, obwohl sie eigentlich dringend Fortschritte machen müssten. Jason will einen Schmiedeofen bauen, der die Grundlage seines Einkommens werden soll. Morgan erholt sich derweil noch von der Begegnung mit einem Grizzlybären, als er entdeckt, dass zwei seiner Stuten trächtig sind. Er muss nun etwas zu deren Schutz bauen. Auf dem Rückweg in die Revelation Mountains kommt Marty durch ein ausgebranntes Waldstück. Ab dort gibt es kein Zurück mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12