History 05:50 bis 06:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis In Not USA, CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Todd muss seinen Truck reparieren, als er meilenweit entfernt von der nächsten Stadt liegenbleibt. Alex wagt sich mit seinem Gefährt auf einen Bach, der in der Mitte der Straße angetaut ist. Auf einer wichtigen Fahrt für Polar erhält Art derweil Neuigkeiten, die verheerend sein könnten. Lisa kämpft unterdessen mit einer Eiskreuzung, die anders ist als alle, die sie in dieser Saison gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Truckers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 286 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 46 Min.