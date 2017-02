AXN 03:00 bis 03:45 Actionserie Justified Innenleben USA 2011 16:9 Merken Tim und Raylan müssen eine schwangere Gefangene zum Arzt transportieren. Wie immer bei solchen Transporten geht alles schief, und die Frau wird befreit. Allerdings nicht wirklich: Sie ist schwanger von einem Gefängniswärter, der sie töten und das Baby verkaufen will, um mit der Sache nicht in erbindung gebracht zu werden. Der vom Wärter beauftragte Entführer kennt jedoch den vom Scharfschützen benutzten Terminus "Aprikose" nicht. Aus diesem Grund muss ihn Raylan aufklären. Es kommt zu einer entscheidenden Auseinandersetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Linda Gehringer (Helen Givens) Originaltitel: Justified Regie: Jon Avnet Drehbuch: Graham Yost, Benjamin Cavell, Elmore Leonard, VJ Boyd Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18

