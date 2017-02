AXN 22:40 bis 23:25 Actionserie Justified Auge des Sturms USA 2011 16:9 Merken Raylan ist auf der Suche nach Boyd, als in Harlan ein Oxybus überfallen und ein Mann erschossen wird. Alles deutet auf Boyd, doch der führt angeblich ein anständiges Leben, wohnt bei Ava und geht täglich zur Arbeit. Hinter dem Überfall steckt Dickie, der Elrod und Cutter mit dem Überfall beauftragt hat. Offensichtlich ist den Jungs nicht klar, mit wem sie sich hier anlegen, denn hinter dem großen Deal steckt die Dixie Mafia. Dewey Crowe will auch was von dem Kuchen, marschiert bewaffnet bei Cutter und Elrod ein, gibt vor, Marshal Givens zu sein und holt sich die Drogen. Als Doyle erfährt, dass seine Brüder Dickie und Coover mit dem Überfall zu tun haben, muss er Spuren und Zeugen beseitigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Tim Gutterson) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Jeremy Davies (Dickie Bennett) Originaltitel: Justified Regie: Peter Werner Drehbuch: Dave Andron Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18