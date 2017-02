NDR 22:00 bis 23:30 Komödie Herbe Mischung D, ISR 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zahra und Benni sind ein glückliches Paar. Gerade haben sie in München eine gemeinsame Wohnung bezogen. Benni will seinen Doktor in Botanik machen, Zahra hat einen kleinen Teeladen. Alles ist möglich, alles ist gut. Doch als Bennis Opa stirbt, wird das junge Glück auf eine harte Probe gestellt. Denn Benni ist Jude, seine Familie lebt in Tel Aviv. Zahra ist Halb-Araberin, zumindest der Herkunft nach. Aber eigentlich hat sie sich damit nie wirklich auseinandergesetzt. Warum auch? Sie ist in München geboren und durch und durch deutsch. Im Geburtsort ihres Vaters war sie gerade zwei Mal und das ist Jahrzehnte her. Jetzt muss sie sich wohl oder übel damit befassen. Denn als sie mit Benni zur Beerdigung des Großvaters nach Tel Aviv reist, steht plötzlich im Mittelpunkt, was in München keine Rolle spielte. Bei der Beerdigung bekreuzigt sich Zahra am Grab. Bennis Familie ist bestürzt und schockiert, hatte sie durch ein Missverständnis doch angenommen, Zahra sei Jüdin. Und es wird nur allzu deutlich: Bennis Vater Ephraim, ein General a.D., ist in den Jahren seiner Pension regelrecht zum Araber-Hasser mutiert und hat sein Haus in ein Fort Knox verwandelt. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Araber den Großvater quasi auf dem Gewissen hat, denn der Verstorbene bekam den tödlichen Herzinfarkt nach der Detonation einer Rakete in der Nähe seines Hauses. Zahra und Benni entscheiden, dass nun wohl kaum der richtige Zeitpunkt ist, Zahras Herkunft zu offenbaren. Zudem wollen sie nur zwei Tage bleiben, und Bennis Familie hat Zahra schnell ins Herz geschlossen. Bis auf eine: Tante Edna. Die alte Jungfer kann nicht tolerieren, dass eine "Schickse" sich ihr geliebtes "Bubbele" geangelt hat. Sie ist es auch, die belauscht, dass Zahra mit Nachnamen Abdullah heißt. Nur leider kann sie das nicht mehr beweisen, denn Bennis Großmutter hat Zahras Pass verschwinden lassen. So müssen Zahra und Benni gezwungenermaßen übers Wochenende bleiben. Edna lässt nichts unversucht, Zahra zu überführen. Indes sucht Vater Ephraim ungelenk, sich seinem Sohn anzunähern, der vor drei Jahren nach einem Streit mit ihm die Familie und Israel verließ. Zwischen Zahra und Benni beginnt es zu kriseln. Langsam erkannt Zahra ihren Freund nicht mehr wieder. Die Situation eskaliert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peri Baumeister (Zahra) Trystan Pütter (Benni) Doval'e Glickmann (Ephraim Goldfein) Sandra Sadeh (Hanna Goldfein) Varda Ben Hur (Tante Edna) Ron Shahar (Rabbi) Ruth Geller (Oma) Originaltitel: Herbe Mischung Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Annabel Wahba, Barry Thomson Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Stefan Hansen