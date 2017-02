NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Elmo will mit dem Bus zu Finchen fahren, aber immer wieder tauchen Freunde auf, die seine Hilfe brauchen. Dadurch verpasst er andauernd seinen Bus. Bert experimentiert. Er will die Frage erklären: was sinkt, was schwimmt? Dazu darf Ernie Gegenstände in ein Aquarium werfen. Holz schwimmt, Metall geht unter, außer es hat einen Hohlraum drin. Aber: Was geschieht, wenn man Quietsche-Entchen ins Wasser wirft? Fit mit Grobi! Begleitet von Musik will Grobi einen Slalomparcours umrunden. Allerdings ist die Musik immer schon aus, wenn er loslaufen will. Der achtjährige Emil ist ein Sesamstraßen-Talent. Er lernt Fechten. Mit seinem eigenen Schwert, das in der Fechtsprache Florett heißt, kämpft Emil im stoßsicheren Anzug. Auf der Sesamstraßen-Bühne tritt Emil gegen Mila an: und gewinnt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße

