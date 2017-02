Kinowelt 03:00 bis 05:00 Filme Der Glöckner von Notre Dame F, I 1956 16:9 20 40 60 80 100 Merken Paris im 15. Jahrhundert: Die schöne Zigeunerin Esmeralda wird vom einfachen Volk als Tänzerin bewundert und verehrt. Sie zieht viele Blicke auf sich und lässt die Herzen der Männer höher schlagen. Der Alchimist Claude Frollo verliebt sich in sie und befiehlt Quasimodo, dem missgebildeten Glöckner von Notre Dame, Esmeralda zu ihm zu bringen. Diese denkt sie werde entführt, woraufhin Quasimodo gefangen genommen und bestraft wird. Esmeralda hilft ihm jedoch. Claude buhlt nun mit einem weiteren Verehrer um die Gunst von Esmeralda. Als diese sich gegen ihn entscheidet, schiebt Claude ihr durch eine List die Schuld an einem Mord unter, woraufhin sie zum Tode verurteilt wird. Quasimodo, dem Esmeralda einmal in schwerer Stunde zur Seite gestanden hat, gewährt nun dieser Unterschlupf in seiner Kathedrale, um sie vor der Hinrichtung zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Lollobrigida (Esmeralda) Anthony Quinn (Quasimodo) Jean Danet (Phoebus de Chateaupers) Alain Cuny (Claude Frollo) Robert Hirsch (Pierre Gringoire) Danielle Dumont (Fleur de Lys) Philippe Clay (Clopin Trouillefou) Originaltitel: Notre-Dame de Paris Regie: Jean Delannoy Drehbuch: Jacques Prévert, Jean Aurenche Kamera: Michel Kelber Musik: Georges Auric Altersempfehlung: ab 16

