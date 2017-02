Kinowelt 23:50 bis 01:30 Horrorfilm Chasing Sleep CDN, USA, F 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Frau des Universitätsprofessors Ed Saxon ist verschwunden. Sie kam nach der Arbeit nicht nach Hause und so langsam macht sich Ed Sorgen. Seit sie weg ist, leidet Ed an Schlaflosigkeit und findet keine Ruhe. Die Polizei unterstützt ihn, aber trotzdem geschehen seltsame Dinge: Ein Fremder steht vor der Tür und bedroht den Akademiker, ein abgerissener Finger verstopft den Ausguss im Bad und die Studentin Sadie taucht plötzlich in seinem Leben auf - und das ganze Geheimnis beginnt sich nur langsam zu lüften. Jeff Daniels brilliert eindrucksvoll als paranoider Professor. In weiteren Rollen sind Gil Bellows ("Ally McBeal") und Julian McMahon ("Charmed") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Ed Saxon) Molly Price (Susie) Ben Shenkman (Stewart) Gil Bellows (Derm) Michelle Held (Mrs. Mastrioni) Emily Bergl (Sadie) Julian McMahon (George) Originaltitel: Chasing Sleep Regie: Michael Walker Drehbuch: Michael Walker Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 23:30

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 121 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 21:15 bis 23:15

Seit 106 Min. Taxi 3

Actionfilm

kabel eins 22:00 bis 23:40

Seit 61 Min.