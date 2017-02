Kinowelt 22:15 bis 23:50 Drama Die Hafenstadt S 1948 Nach einer Synopsis von Olle Länsberg 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Berit ist eine junge Frau, die ihr bisheriges Leben zu großen Teilen in Internaten und Schulen für schwererziehbare Kinder verbracht hat, da sie als Jugendliche zusammen mit ihrem Freund aus ihrem tristen Elternhaus mit einer lieblosen Mutter davon gelaufen war. Nach einer weiteren gescheiterten Beziehung versucht sie sich, im Hafenbecken von Göteborg zu ertränken, doch sie wird gerettet und überlebt. Gösta geht nach vielen Jahren als Matrose in Göteborg von Bord, um einen anderen Beruf zu ergreifen, und lernt dabei Berit kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, doch als Berit Gösta von ihrer Vergangenheit erzählt und auch noch Berits Freundin Gertrud nach einer illegalen Abtreibung stirbt in ihrem Hotelzimmer stirbt und die Polizei anfängt, Fragen zu stellen, will er sich trennen. Doch dann beschließen die beiden, gemeinsam der Zukunft ins Gesicht zu schauen und ihr Leben in den Griff zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nine-Christine Jönsson (Berit) Bengt Eklund (Gösta) Mimi Nelson (Gertrud) Berta Hall (Berits Mutter) Birgitta Valberg (Mrs. Vilander) Sif Ruud (Mrs. Krona) Harry Ahlin (Skåningen) Originaltitel: Hamnstad Regie: Ingmar Bergman Drehbuch: Ingmar Bergman Kamera: Gunnar Fischer Musik: Erland von Koch Altersempfehlung: ab 16