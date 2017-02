1 Oscar® Goldene Palme, Cannes 2 Golden Globes Südamerika im 18. Jahrhundert. Ein bekehrter Söldner und ein idealistischer Pater kämpfen mitten im Dschungel gegen spanische und portugiesische Kolonialherren für ein menschenwürdiges Dasein der südamerikanischen Indios. Ihr Engagement stößt auf massiven Widerstand und selbst der Abgesandte des Vatikans kann gegen die heranziehenden Soldaten nichts ausrichten. Gemeinsam mit ihren indianischen Schützlingen erwarten die Männer den tödlichen Überfall. Das beeindruckende Leinwandepos mit Topbesetzung und der preisgekrönten Musik von Ennio Morricone wurde mit dem Oscar® für die Beste Kamera, der Goldenen Palme in Cannes und zwei Golden Globes geehrt. Roger Ebert, Chicago Sun-Times, schreibt: "Es gibt keinen Moment in 'The Mission', der nicht sehenswert ist." In Google-Kalender eintragen