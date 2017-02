Syfy 02:35 bis 03:25 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Nachempfindung USA 1998 Stereo 16:9 Merken Captain Sisko (Avery Brooks) versucht Ezri Dax (Nicole de Boer) davon zu überzeugen, bei der Sternenflotte zu bleiben und ihren Dienst auf Deep Space Nine zu verrichten. Ezri versucht, Jadzias Freunde auf DS9 besser kennenzulernen, besonders Worf (Michael Dorn). Derweil leidet Garak (Andrew Robinson) an plötzlich auftretenden, unerklärlichen Klaustrophobie-Attacken. Sisko glaubt, Ezri könne ihm helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Ensign Ezri Dax) Andrew Robinson (Garak) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: René Echevarria Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 383 Min. Der Pate II

Krimi

ARTE 00:10 bis 03:25

Seit 193 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 183 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 113 Min.