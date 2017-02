Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Tödliche Falle USA 2010 Stereo 16:9 Merken Als er eine Delegation von Klon-Kadetten auf seinem Schiff empfängt, denkt sich Mace Windu zunächst noch nichts Böses. Bis sich herausstellt, dass unter dem Offiziersnachwuchs auch Boba Fett ist, der davon besessen ist, sich für den Tod seines Vaters an Mace zu rächen. Nachdem ein erster Mordversuch schiefging, droht die Situation an Bord zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee Drehbuch: Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12