Syfy 05:45 bis 06:30 Dokumentation Fact or Faked: Auf den Spuren des Paranormalen Das Monster aus dem Sumpf / Das Objekt über dem Fluss USA 2010 Stereo 16:9 Merken In den Sümpfen Louisianas soll eine monsterähnliche Kreatur ihr Unwesen treiben. Das Fact or Faked-Team soll dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen und den Fall aufzuklären. In Oregon haben Zeugen seltsame Lichterscheinungen im Willamette-Fluss beobachtet. Auch hier wird das Team aktiv. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fact or Faked: Paranormal Files

