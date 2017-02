National Geographic People 02:55 bis 03:40 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Gefährliches Kolumbien GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 28-jährige Kanadierin Tabitha Richie kämpfte lange mit Alkohol- und Drogenproblemen. Ihren Traum, Sozialarbeiterin zu werden, hat sie aufgegeben. Stattdessen jobbt sie als Stripperin und lässt ihr Kind von ihrer Mutter großziehen. Nun will sie ihr Leben in Ordnung bringen. Als ihr zwei Freunde einen Urlaub in Kolumbien vorschlagen, bei dem sie sich noch einmal völlig neu sortieren kann, ergreift Tabitha das verlockend klingende Angebot. Was sie allerdings nicht weiß, ist, dass sie im Begriff ist, eine Welt zu betreten, die noch wesentlich abgründiger und gefährlicher ist als die, vor der sie flieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad Regie: Sam Brown

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 381 Min. Der Pate II

Krimi

ARTE 00:10 bis 03:25

Seit 191 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 111 Min.