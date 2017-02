National Geographic People 06:05 bis 06:55 Dokumentation Asiens Gesichter Die Kung Fu-Drachen von Wudang SIN 2003 Stereo 16:9 Merken Vor vielen Jahrhunderten wurde ein chinesischer Mönch auf dem Wudang-Berg Zeuge des Kampfes zwischen einer Schlange und einem Kranich. Inspiriert vom erbitterten Streit der Tiere entwickelte er eine Kampfsportart, die heute auf der ganzen Welt verbreitet ist: Kung Fu. Nach wie vor ist der Berg im Herzen Chinas das spirituelle Zentrum der asiatischen Kampfsportkünste. Jahr für Jahr pilgern Hunderte Kung Fu-Schüler an die Geburtsstätte der Martial Arts. NATIONAL GEOGRAPHIC begleitet drei junge "Drachen", die dort eine knochenharte Ausbildung durchlaufen - bevor sie sich Meister des Kung Fu nennen dürfen. Mithilfe der Methoden der modernen Wissenschaften entschlüsselt die packende Reportage die wohl behüteten Geheimnisse der "Kung Fu-Drachen von Wudang". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asia To The World

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 282 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 42 Min.