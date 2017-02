13th Street 04:40 bis 06:00 Krimi Deckname Jane Doe: Das gefälschte Original USA 2008 Nach Ideen von Dean Hargrove Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Cathy Davis (Lea Thompson) ermittelt im Fall eines gestohlenen Gemäldes. Am Tatort hat der Dieb einen Code hinterlassen, der sich als Hitlers Geburtstag herausstellt. Das betreffende Bild wurde der Besitzerin bereits zu Kriegszeiten einmal von den Nazis entwendet. Verkompliziert wird Cathys Untersuchung durch eine neugierige Versicherungsbeamtin, an der ihr Boss Frank mehr als nur berufliches Interesse zu haben scheint, obwohl sie tiefer in den Fall verwickelt ist, als ihm lieb sein dürfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Thompson (Cathy Davis / Jane Doe) Joe Penny (Frank Darnell) William R. Moses (Jack Davis) Jessy Schram (Susan Davis) Zack Shada (Nick Davis) Elaine Hendrix (Agnes Dart) Philip Casnoff (Lance Saxon) Originaltitel: Jane Doe: Eye of the Beholder Regie: Lea Thompson Drehbuch: Bridget Terry Kamera: James W. Wrenn