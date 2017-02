13th Street 03:10 bis 03:55 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Dunkle Nacht USA 2015 Stereo 16:9 Merken Frankie Alvarez (Shani Atias) hat einen Anruf von ihrem Verlobten, Petty Officer Nick Benton, erhalten, bei dem nur Kampfgeräusche und keine Stimme zu hören waren. Kurz darauf wird es dunkel; das Stromnetz in ganz New Orleans ist zusammengebrochen. Frankie bittet Pride (Scott Bakula) und seine Leute um Hilfe bei der Suche nach ihrem Verlobten. Während die Polizei versucht, während des Blackouts Chaos und Plünderungen zu verhindern, sucht das Team verzweifelt nach Nick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Michael Zinberg Drehbuch: Gary Glasberg, Laurie Arent Altersempfehlung: ab 12

