13th Street 23:25 bis 00:10 Krimiserie Navy CIS Flucht aus Marseille USA 2014 Stereo 16:9 Merken Tony (Michael Weatherly) bekommt den Auftrag, Amanda (Meg Chambers Steedle), die Tochter eines Admirals (Daniel Hugh Kelly), in Marseille abzuholen und nach Hause zu bringen. Als er jedoch im örtlichen NCIS-Büro ankommt, ist das Team, das Amanda dort betreuen sollte, tot. Unterdessen arbeitet der Rest des Teams zu Hause an einem Fall, in dem eine Leiche in einer Klärgrube gefunden wurde. Seltsamerweise scheint es auch in diesem Fall eine Verbindung zu Amandas Vater zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Steven D. Binder, Christopher Silber Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk