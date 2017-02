Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Reportage Bruce Parry: Abenteuer am Polarkreis Kanada GB 2011 Merken Bruce Parry macht sich auf in den weiten Norden Kanadas, um ein Volk von Karibuzüchtern bei der jährlichen Frühjahrsjagd zu begleiten. Dieser Gwich'in-Stamm jagt die Rentiere bereits seit Tausenden von Jahren - doch unter dem Druck der Ölindustrie steht diese Tradition kurz vor ihrem Ende. Als nächstes zieht es Bruce in den Süden nach Alberta, wo es die zweitgrößten Ölvorkommen der Welt gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bruce Parry Originaltitel: Arctic With Bruce Parry