Hessen 00:00 bis 01:15 Dokumentation Night will fall - Hitchcocks Lehrfilm für die Deutschen GB 2014 Live TV Merken 1945 entdecken die Alliierten bei ihrem Vorstoß über Europa die ersten Konzentrationslager. Aus dem Entsetzen über die Grausamkeiten entsteht das Bedürfnis, alles zu dokumentieren. Britische, amerikanische und russische Kamerateams beginnen mit ihren Aufnahmen. Renommierte Regisseure wie Alfred Hitchcock und Billy Wilder werden beauftragt, aus dem Rohmaterial schonungslose Dokumente der Todeslager zu erschaffen. Als Teil der Psychologischen Kriegsführung sollen die Filme der deutschen Bevölkerung gezeigt werden. Doch während die Amerikaner rasch mit einem kurzen Film an die Öffentlichkeit gehen, verzögert sich die Fertigstellung des britischen Films von Alfred Hitchcock. Und es ändern sich die politischen Vorzeichen. Unter dem Eindruck des beginnenden Kalten Krieges und der Wiederaufbaupläne für die westdeutschen Sektoren scheint es plötzlich nicht mehr opportun, die westdeutsche Bevölkerung nachhaltig mit ihren eigenen Verfehlungen zu konfrontieren. Der Film landet unvollständig in den Archiven, eine Filmrolle gilt bald als gänzlich verschollen. Nach jahrelangen Recherchen und neu aufgetauchtem Material ist es dem Imperial War Museum nun gelungen, den Hitchcock-Film vollständig zu rekonstruieren. Er wurde im Rahmen der Berlinale 2014 erstmals öffentlich in Deutschland aufgeführt. Der Dokumentarfilm "Night Will Fall" zeigt die Wiederherstellung des Hitchcock-Films und die dafür verantwortlichen Experten und er rekonstruiert zugleich mit Hilfe von Zeitzeugen - ehemaligen Lagerinsassen ebenso wie ehemaligen Soldaten und Kameraleuten - die Befreiung der Konzentrationslager 1944/45. Ungesehene Bilder und unerzählte Geschichten über das dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Night Will Fall Regie: André Singer Drehbuch: Lynette Singer Kamera: Richard Blanshard Musik: Nicholas Singer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 225 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 90 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 65 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 45 Min.