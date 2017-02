Hessen 05:45 bis 06:10 Jugendserie dasbloghaus.tv Folge: 19 Endlich küssen! D 2010 Merken Zwischen Lisa und Kuzey knistert es heftig, und auch Kaja beschließt, dass die Zeit reif sei, sich einen Jungen zu angeln - und Manu ist genau der Richtige. Doch der blockt ihren offensiven Flirtversuch ab. Kaja ist überzeugt, dass Manu einfach zu schüchtern ist. Gleichzeitig will Lisa nach ihrem ersten Kuss mit Kuzey allen von ihrem Glück erzählen. Doch Kuzey drängt zur Diskretion, und Lisa wird misstrauisch: Liebt er Sofie etwa doch noch? Als Sofie, die von Kajas Flirtversuch mit Manu gehört hat, sich mit Kuzey zum Reden trifft, missversteht Lisa das, und sie erklärt Kuzey, dass zwischen ihnen nun alles aus sei. Der ist am Boden zerstört. Misstrauen und Heimlichkeiten machen sich breit, bis Sofie die Dinge in die Hand nimmt und zur Ehrlichkeit drängt. Manu erklärt Kaja, dass er für sie rein freundschaftlich empfindet, und Kuzey und Lisa zeigen der Clique endlich, wie verknallt sie sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carla Schwaderer (Sofie Lindemann) Robert Herrmanns (Manu Wagenfeld) Linda Schneider (Lisa Meyer) Kathrin Annika Meier (Kaja Meyer (Lisas Schwester)) Marian Hawlik (Kuzey Schumann) Silvan Frick (Klemens Buttgereit) Tizian Erckens (Roland Tudenhofer) Originaltitel: dasbloghaus.tv Regie: Frank Gotthardy Drehbuch: Sarah Schill Kamera: Kai-Uwe Schulenburg Musik: Uli Fischer, Harald Reitinger, Martin Stosch

