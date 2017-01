RTL TVI 22:05 bis 23:45 Thriller Buried - Lebend begraben USA, E, F 2010 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Compte à rebours mortel... dans un cercueil... Se réveillant groggy dans le noir complet, Paul Conroy, un chauffeur de poids lourds américain travaillant en Iraq depuis 2006, réalise progressivement qu'il est enfermé dans un cercueil de bois, enterré vivant quelque part dans le désert. Grâce à son briquet, il peut voir les contours de ce sarcophage et il se rend compte rapidement qu'il n'a pas assez d'air pour vivre longtemps. Paul parvient néanmoins à trouver un téléphone portable à ses côtés, qui lui permet d'être en contact avec le monde extérieur. Mais les personnes qu'il contacte ont bien du mal à localiser l'endroit du désert iraqien où il se trouve... Le temps passe et chaque seconde écoulée le rapproche un peu plus d'une mort certaine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Paul Conroy) Robert Paterson (Dan Brenner) Stephen Tobolowsky (Alan Davenport) Ivana Mino (Pamela Lutti) Erik Palladino (Special Agent Harris) Cade Dundish (Shane Conroy) Warner Loughlin (Maryanne Conroy / Donna Mitchell / Rebecca Browning) Originaltitel: Buried Regie: Rodrigo Cortés Drehbuch: Chris Sparling Kamera: Eduard Grau Musik: Víctor Reyes Altersempfehlung: ab 16

